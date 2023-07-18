"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале аналитиков.

"ММК" выпустил довольно сильные операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 года. Выпуск стали вырос на 13% к/к и увеличился на 20% г/г, до 3 млн тонн. Похожая динамика наблюдалась в продажах металлопродукции: +11% к/к и +30% г/г, до 3 млн тонн. За 1П23 продажи также прибавили 11% г/г. Компания сохраняет оптимистичный взгляд на третий квартал и отмечает стабилизацию спроса на фоне сезонной строительной активности и устойчивого потребления в других отраслях промышленности. Считаем результаты позитивными и подтверждаем рекомендацию "покупать" по бумагам эмитента на фоне устойчивого внутреннего спроса, стабильных цен на сталь и ожидаемого релиза финансовых результатов", - пишут эксперты.

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