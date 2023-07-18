ЦБР, скорее всего, повысит ставку до 8% на заседании 21 июля 2023г - Райффайзенбанк

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п. - до 8% годовых - по итогам заседания 21 июля 2023 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"На наш взгляд, наблюдаемая динамика инфляционных ожиданий не является критичным отклонением от тренда и не должна стать сюрпризом для ЦБ. Поэтому мы полагаем, что публикация статистики не должна сместить настрой регулятора в более "ястребиную" сторону, хотя повышение инфляционных ожиданий, безусловно, будет упомянуто среди проинфляционных рисков. Ожидаем, что Банк России будет рассматривать варианты повышения ставки до 100 б.п., но остановится на 50 б.п. (до уровня в 8%). Э. Набиуллина заявляла ранее о том, что ЦБ допускает повышение ставки, но пока "преждевременно" предопределять - будет оно "одноразовым" или будет "целый цикл". Насколько мы понимаем, хотя регулятор и действует в какой-то степени на опережение, стремясь купировать проинфляционные риски на горизонте года, он сейчас не намерен действовать излишне жестко".

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