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18 июля 2023 года 12:15
Котировки нефти, скорее всего, пока останутся на уровнях $77-78/барр. - ПСБ
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся на уровнях $77-78 за баррель в ближайшее время, особых поводов для снижения нет, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Цены на нефть марки Brent вернулись под уровень $80 за баррель на фоне технической фиксации прибыли после хорошего роста в течение прошлой недели. Но также и более слабая, чем ожидалась, статистика по Китаю (ВВП за 2К вырос на 6,3% против ожидавшихся 7,3%), не дает повода для очередного рывка, хотя в целом фон благоприятный: доллар относительно слабый (индекс DXY пока держится стабильно ниже 100п), на рынке отмечается дефицит предложения, - отмечает аналитик. - Мы пока ждем удержания котировок на текущих уровнях ($77-78 за баррель) и не видим особых поводов для снижения. Напротив, рассчитываем на отскок к $82 за баррель при абсорбировании слабой статистики по Китаю и надежде на нивелирование рисков по дальнейшему ужесточению политики Федрезерва США после последних хороших данных по ИПЦ за июнь". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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