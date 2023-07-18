Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут операционные результаты X5 Retail Group и макростатистика из США:

- Операционные результаты X5 за второй квартал 2023 года;

- Розничные продажи и промпроизводство в США в июне;

- Товарно-материальные запасы в США в мае.

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