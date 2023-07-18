Вероятно продолжение снижения цен ОФЗ на торгах во вторник - ПСБ

Плавное снижение цен рублевых гособлигаций, скорее всего, продолжится и в течение торговой сессии вторника, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ усиливаются и продолжают оказывать давление на рынок. Ставка заимствований на межбанковском рыке на 1 месяц - Rusfar 1M вчера выросла до 8,14% (+22 б.п.). Дополнительным негативом выступил рост геополитических рисков. Согласно опубликованным в понедельник результатам опроса "инФОМ", инфляционные ожидания населения в июле выросли весьма значительно - до 11,1% по сравнению с 10,2% месяцем ранее. Это важный фактор в пользу повышения ключевой ставки регулятора на заседании в эту пятницу с большим шагом, чем ожидалось ранее. Текущий консенсус-прогноз прогноз аналитиков предполагает повышение ставки до 8,0% годовых (+50 б.п.), но с учетом последних данных возможно повышение до 8,25-8,50% годовых, - указывает эксперт в комментарии. - Во вторник плавное снижение цен рублевых гособлигаций, скорее всего, продолжится. Доходность ОФЗ срочностью до 5 лет может вырасти еще на 5-15 б.п., более длинных - в пределах 5 б.п, для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 11,0-11,2% годовых".

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