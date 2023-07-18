.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Great Wall Motor
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 июля 2023 года 09:18
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Great Wall Motor
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского автопроизводителя Great Wall Motor с прогнозной стоимостью на уровне 12,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Эффект масштаба и оптимизация ассортимента способствовали увеличению прибыли эмитента. Доли в выручке AFV и продаж на мировых рынках обновили максимумы. Основной драйвер для роста в будущем - модели на альтернативном топливе", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: КИТАЙ-GREAT/WALL/MOTOR-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
18 июля 2023 года 12:15
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся на уровнях $77-78 за баррель в ближайшее время, особых поводов для снижения нет, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Цены на нефть марки Brent вернулись под уровень $80 за баррель на фоне... читать дальше
.18 июля 2023 года 11:55
Бумаги (GDR) X5 Retail Group сохраняют инвестиционную привлекательность на 2023 год, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Мария Колбина и Николай Ковалев. "Х5 отчиталась о сильных результатах за второй квартал текущего года. Темп роста выручки ускорился до 19% против 15% в предыдущем... читать дальше
.18 июля 2023 года 11:32
Наиболее вероятным сценарием пока остается повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания 21 июля 2023 года с сохранением жесткого сигнала относительно дальнейших действий регулятора, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "ЦБ РФ в понедельник опубликовал июльские... читать дальше
.18 июля 2023 года 11:09
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг (GDR) X5 Retail Group, сообщается в обзоре аналитиков. "Сильные операционные результаты X5 Retail Group за второй квартал 2023 года отражают улучшение условий деятельности и успешные усилия компании по привлечению покупателей, а... читать дальше
.18 июля 2023 года 10:45
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 89,75-91,75 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 89,75-91,75 руб./$1 в ближайшее время с перспективой движения к нижней границе указанного коридора к концу текущей недели, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов... читать дальше
.18 июля 2023 года 10:27
Курс рубля по отношению к доллару США может вернуться к уровню 90 руб./$1 на торгах во вторник, волатильность рубля низкая и ситуация на валютном рынке в целом спокойная, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. Котировки нефти марки Brent могут продолжить движение к отметке... читать дальше
.18 июля 2023 года 10:10
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут операционные результаты X5 Retail Group и макростатистика из США: - Операционные результаты X5 за второй квартал 2023 года; - Розничные продажи и... читать дальше
.18 июля 2023 года 09:56
Российский рынок акций может продолжить сдержанный рост на торгах во вторник, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Внешний фон во вторник утром можно назвать нейтральным: цены на нефть стабилизировались после падения накануне, а настроения на мировых фондовых... читать дальше
.18 июля 2023 года 09:41
Плавное снижение цен рублевых гособлигаций, скорее всего, продолжится и в течение торговой сессии вторника, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ усиливаются и продолжают оказывать давление на рынок. Ставка... читать дальше
.18 июля 2023 года 09:31
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций крупнейшего китайского производителя молочной продукции Mengniu Dairy Co. на 16% - с 47 до 38 гонконгских долларов (HKD) за штуку - с учетом пересмотра прогнозов прибыли компании и снижения рыночной оценки (P/E 21,1x 2023e и 18,0x... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.