"БКС МИ" открыл парную торговую идею: лонг в акциях BioMarin против Johnson & Johnson

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях BioMarin Pharmaceutical против "шорта" в акциях Johnson & Johnson" с целевой доходностью до 25% на горизонте 6 месяцев, сообщается на портале БКС Экспресс.

Аналитики считают, что динамика котировок BioMarin в ближайшее время будет сильнее, чем у Johnson & Johnson, бизнес которой на горизонте нескольких лет будет расти весьма скромно. При этом у BioMarin, наоборот, достаточно своих точек роста, особенно после получения одобрения по препаратам Voxzogo и ValRox.

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