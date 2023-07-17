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17 июля 2023 года 18:03
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Citigroup
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $51 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Алины Попцовой. "Результаты эмитента за второй квартал оказались несколько лучше ожиданий. Банк зафиксировал более высокие уровни кредитования по потребительским картам, несмотря на ухудшение макроэкономических условий. Менеджмент сохранил прогноз на 2023 год, по-прежнему ожидая сокращения процентной прибыли. Мы по-прежнему ожидаем замедления в текущем году роста объемов кредитования в потребительском и коммерческом сегментах и, соответственно, более умеренной динамики процентных доходов в банковской индустрии. Сохранение неблагоприятных условий для инвестиционно-банковского направления в течение года и ослабление бизнес-активности выступит сдерживающим фактором динамики доходов для Citigroup в части институциональных услуг", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CITIGROUP-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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