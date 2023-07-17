Freedom Finance Global рекомендует держать акции Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $51 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Алины Попцовой.

"Результаты эмитента за второй квартал оказались несколько лучше ожиданий. Банк зафиксировал более высокие уровни кредитования по потребительским картам, несмотря на ухудшение макроэкономических условий. Менеджмент сохранил прогноз на 2023 год, по-прежнему ожидая сокращения процентной прибыли. Мы по-прежнему ожидаем замедления в текущем году роста объемов кредитования в потребительском и коммерческом сегментах и, соответственно, более умеренной динамики процентных доходов в банковской индустрии. Сохранение неблагоприятных условий для инвестиционно-банковского направления в течение года и ослабление бизнес-активности выступит сдерживающим фактором динамики доходов для Citigroup в части институциональных услуг", - указывает эксперт.

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