ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ставку до 8% в пятницу, 21 июля - "Велес Капитал"

Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 50 б.п. (до 8% годовых) по итогам заседания в пятницу, 21 июля 2023 года, с сохранением достаточно жесткого сигнала о возможности ужесточения процентной политики на следующих заседаниях, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Ускорение темпов инфляции, усиление потребительской активности, сохранение высоких темпов банковского кредитования (в том числе потребительского) и негативное влияние девальвации на инфляционные ожидания не оставляют ЦБ иных вариантов кроме ужесточения процентной политики на ближайшем заседании. Если до волны ослабления рубля, начавшейся в конце июня, основным сценарием для июльского заседания можно было считать минимальный шаг повышения ставки на 25 б.п., то сейчас участники рынка преимущественно рассматривают варианты в диапазоне 50-100 б.п., - пишет эксперт в обзоре. - Мы полагаем, что 21 июля регулятор все же ограничится повышением ставки на 50 б.п. (до 8% годовых), и пока не видим необходимости в более агрессивном ужесточении процентной политики".

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