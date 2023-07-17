Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций China Overseas Land

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций China Overseas Land - инвестиции в недвижимость в Китае в первом полугодии 2023 года сократились на 7,9% г/г после падения на 10% г/г за весь прошлый год, однако статистика соответствует ожиданиям, а значит, публикация данных не окажет давления на котировки бумаг эмитента, говорится в обзоре аналитиков.

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