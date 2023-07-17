Банк России повысит ключевую ставку до 8% на заседании 21 июля - Совкомбанк

Банк России на ближайшем заседании 21 июля повысит ключевую ставку сразу на 50 б.п., до 8% годовых, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Эксперт подчеркивает, что с прошлого июньского заседания ЦБ инфляция стала ускоряться, а риски дальнейшего разгона инфляции ещё возросли. Банк России хочет вернуть инфляцию к целевым 4% в 2024 году, поэтому регулятору необходимо действовать уже сейчас, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в 3-6 кварталов.

"Текущие темпы инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год, на которые ориентируется Банк России, второй месяц подряд превышают целевые 4%. ЦБ оценил текущие темпы инфляции в июне в 6,4% после 4,7% в мае. В июле текущие темпы инфляции также превышают целевые 4%", - констатирует Васильев.

Аналитик ожидает, что это будет не разовый подъем, а цикл повышения ключевой ставки.

"Банк России на заседании 21 июля сохранит сигнал о готовности повысить ставку на следующих ближайших заседаниях, - полагает эксперт. - Мы ожидаем, что ЦБ на заседании 15 сентября может также повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 8,5% годовых. По нашим прогнозам, к сентябрьскому заседанию годовая инфляция уже будет превышать 5% и требовать дальнейших действий регулятора. Мы сохраняем наш прогноз по ключевой ставке на конец года в 8,5%. При этом риски, на наш взгляд, скорее смещены в сторону более высоких значений ключевой ставки (9-10%). Мы полагаем, что годовая инфляция уже в июле превысит целевые 4%, в сентябре поднимется выше 5% и завершит этот год вблизи 6,5%. При этом риски, скорее, смещены в сторону более высоких значений по инфляции".

Васильев считает, что повышение ключевой ставки 21 июля на 50 б.п., до 8% с сохранением жёсткого сигнала вызовет умеренное плавное повышение ставок по депозитам и кредитам. В целом это решение соответствует ожиданиям рынка и поэтому отчасти уже учтено в банковских продуктах.

"Мы считаем вероятным небольшое постепенное повышение депозитных и кредитных ставок (в пределах 50 б.п.) в ближайшие месяцы на ожиданиях вероятного дальнейшего подъема ключевой ставки позднее в этом году. Также вероятно продолжение умеренного повышения доходностей на рынке ОФЗ, а вслед за ними и ставок по ипотеке. Повышение ключевой ставки на 50 б.п., до 8% с сохранением жёсткого сигнала в целом соответствует ожиданиям рынка и поэтому не окажет в моменте значимого влияния на курс рубля. В среднесрочной перспективе повышение ключевой ставки приведёт к росту ставок по депозитам и доходностей облигаций, что увеличит привлекательность рублевых сбережений и поддержит рубль", - прогнозирует аналитик банка.

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