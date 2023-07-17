"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Белуги с целью 5100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Белуга групп" с целью 5100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,38%, стоп-приказ: 4270 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания выпустила отчет по продажам за I квартал 2023 года. Исходя из этих данных, сеть магазинов "ВинЛаб", которая принадлежит компании, показывает высокие темпы роста, одни из лучших в ритейл-секторе, отмечают аналитики. Высокие темпы роста показателей в прошлом и планы компании по развитию в будущем создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для роста котировок.

"С технической точки зрения котировки некоторое время находились в состоянии консолидации. На текущий момент цена пробила консолидацию вверх, что создает потенциал дальнейшего роста. Стоп-лосс можно поставить с запасом чуть ниже уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4270 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10", - указывают эксперты "Финама".

"Белуга групп" - крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных импортеров алкоголя в стране.

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