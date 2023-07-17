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17 июля 2023 года 14:13
Вероятна небольшая коррекция индекса S&P 500 после роста накануне - Freedom Finance Global
Вероятна небольшая коррекция индекса S&P 500 на торгах в понедельник после роста накануне, полагает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "Предстоящая сессия на американских фондовых площадках обещает пройти относительно спокойно. Волатильность находится на пониженных уровнях. "Индекс страха" VIX в минувшую пятницу закрепился на отметке 13,3 пункта, а перед открытием торгов понедельника поднялся до 13,8. В прошедшую пятницу S&P 500 приостановил восходящее движение, закрепившись выше 4500. Большинство технических индикаторов указывают на возможность небольшой коррекции индекса широкого рынка на предстоящей сессии. В отсутствие фундаментальных факторов поддержки восходящее движение представляется маловероятным. RSI и MACD указывают на преобладание "быков", но движения краткосрочных скользящих средних дают сигнал к продаже. Утренняя динамика фьючерсов и сниженная волатильность говорят в пользу несущественной коррекции рынка", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-АНАЛИТИКА
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