Вероятна небольшая коррекция индекса S&P 500 после роста накануне - Freedom Finance Global

Вероятна небольшая коррекция индекса S&P 500 на торгах в понедельник после роста накануне, полагает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"Предстоящая сессия на американских фондовых площадках обещает пройти относительно спокойно. Волатильность находится на пониженных уровнях. "Индекс страха" VIX в минувшую пятницу закрепился на отметке 13,3 пункта, а перед открытием торгов понедельника поднялся до 13,8. В прошедшую пятницу S&P 500 приостановил восходящее движение, закрепившись выше 4500. Большинство технических индикаторов указывают на возможность небольшой коррекции индекса широкого рынка на предстоящей сессии. В отсутствие фундаментальных факторов поддержки восходящее движение представляется маловероятным. RSI и MACD указывают на преобладание "быков", но движения краткосрочных скользящих средних дают сигнал к продаже. Утренняя динамика фьючерсов и сниженная волатильность говорят в пользу несущественной коррекции рынка", - пишет эксперт.

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