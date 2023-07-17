Рубль сохраняет потенциал для движения ниже 90 руб./$1 в течение недели - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для движения ниже 90 руб./$1 в течение текущей недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль по итогам прошедшей недели смог укрепиться в рамках коррекции, - отмечается в комментарии. - Такой динамике способствовало существенное ослабление доллара в мире и последовавший за этим рост цен на нефть. В понедельник курс USD/RUB находится у 90,4 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Под конец недели может усилиться влияние фактора налогового периода, умеренную поддержку рублю способно оказать и повышение ключевой ставки. На этом фоне у курса USD/RUB остается потенциал к движению ниже 90 руб./$1".

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