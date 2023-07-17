БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), МБЭС 001Р-02, МВ Финанс 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11 и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Минфин РФ на прошлой неделе активизировался и провел размещение на 188 млрд руб., из которых 170 млрд пришлось на флоатер ОФЗ-ПК-29024, - напоминает аналитики. - Высокий интерес к бумагам с плавающей ставкой подчеркивает желание участников перестраховаться от процентного риска.В корпоративном сегменте риск-премии развернулись к росту. В первом и втором эшелоне существенных изменений не наблюдается, а вот по ВДО скачок вполне ощутимый: плюс 90 б.п. к началу месяца по индексу от Cbonds.Это может быть связано как с ужесточением конкуренции по доходности со вторым эшелоном, так и существенным объемом предложения на первичном рынке. Точечно рост премии за риск может продолжиться в следующие недели".

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