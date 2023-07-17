Главные события недели - SberCIB

Банк России примет решение по ключевой ставке на текущей неделе, также выйдут данные по ВВП Китая за второй квартал 2023 года, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

17 июля:

- ВВП Китая за второй квартал 2023 года;

- Инвестиции в основной капитал, промпроизводство, розничные продажи и безработица в Китае в июне.

18 июля:

- Розничные продажи и промпроизводство в США в июне;

- Товарно-материальные запасы в США в мае;

- Операционные результаты X5 Retail Group за второй квартал 2023 года.

19 июля:

- ИЦП в России в июне;

- Число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в США в июне.

20 июля:

- ИЦП в Германии в июне;

- Еженедельная статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США;

- Продажи на вторичном рынке жилья США в июне.

21 июля:

- Решение Банка России по ключевой ставке;

- Операционные результаты "ТГК-1" за второй квартал 2023 года.

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