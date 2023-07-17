"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций PepsiCo Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $212 за штуку на фоне результатов эмитента за второй квартал текущего года, сообщается в обзоре аналитиков.

"PepsiCo - компания с высоким уровнем управления и портфелем сильных брендов, которая демонстрирует значительный рост на фоне слабого спроса на многие повседневные потребительские товары. Несмотря на снижение заказов со стороны ресторанов, кинотеатров и стадионов, мы ожидаем, что инициативы по сокращению издержек позитивно скажутся на прибыли. На наш взгляд, в 2023 году эмитенту удастся достичь плановой годовой экономии на издержках и роста производительности на уровне $1 млрд. Среди инициатив - оптимизация производства в мире и перестройка сбытовой сети", - указывают эксперты. - Акции компании торгуются на уровне 24,1х EPS 2023e, что выше исторического среднего значения за пять лет. На наш взгляд, инвесторы будут по-прежнему отдавать предпочтение этим бумагам, поскольку есть потенциал наращивания дивидендов и мощного роста".

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