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17 июля 2023 года 10:34
Повышение ставки ЦБР на 50 б.п. в июле представляется наиболее целесообразным - "Финам"
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в июле в качестве первого шага возможного цикла с сохранением жесткого сигнала представляется аналитикам "Финама" наиболее целесообразным в сложившейся ситуации, сообщается в материале инвесткомпании. На взгляд эксперта Ольги Беленькой, к новому заседанию мы подходим со следующей ситуацией: инфляция постепенно ускоряется как в месячном, так и в годовом выражении, при этом, по оценке ЦБ, текущие сезонно-сглаженные темпы роста цен в пересчете на год уже заметно превысили целевые 4%. Так, по оценке ЦБ, в июне темп инфляции ускорился до 6,4% SAAR, а в среднем во 2К23 до 0,41% м/м (что соответствует 5,0% SAAR). Недельные данные Росстата по состоянию на 10 июля подтверждают сохранение повышенного для этого периода года темпа роста цен, а свежий консенсус-прогноз аналитиков повысил прогноз инфляции на конец 2024 года с 4,0% до 4,3%. "Ситуация меняется достаточно динамично - в первой декаде июля мы полагали, что обвал курса рубля и ожидаемая инфляция в июне выше 0,4% м/м могут способствовать повышению ставки ЦБ более чем на 50 б.п., - пишет Беленькая. - В то же время за последнюю неделю обвальное снижение курса рубля приостановилось, данные Росстата по инфляции за июнь оказались ниже ожиданий (0,37% м/м), к тому же ЦБ связал бoльшую часть ускорения месячного роста потребительских цен с ускорением роста цен на товары и услуги с волатильной ценовой динамикой. Исходя из этого, необходимости в разовом резком увеличении ключевой ставки (на 100-150 б.п.) сейчас нет, а повышение ключевой ставки на 50 б.п. в качестве первого шага возможного цикла с сохранением жесткого сигнала представляется нам сейчас более целесообразным". Последний, апрельский, прогноз ЦБ (средняя ключевая ставка 7,3-8,2% в 2023 г, или 7,1-8,6% с 2 мая до конца 2023 г.), по оценкам аналитика "Финама", предполагает верхнюю границу ставки в этом году на уровне 9,5%. "Пока мы ожидаем, что в отсутствие новых шоков ключевая ставка вряд ли выйдет за эту границу, и, скорее, остановится на максимальном уровне не выше 9%", - прогнозирует Беленькая. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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