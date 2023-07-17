Индекс Мосбиржи пока сохраняет шансы на рост до 3000п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи пока сохраняет шансы на подъем к уровню 3000 пунктов, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Ранее уже много раз отмечали, что в 2023 году сложилась аномалия, когда индекс Мосбиржи растет в начале почти каждой торговой недели. За двадцать пять последних понедельников падение было лишь в четырех случаях. Общий накопленный прирост за эти дни составил 23,5%. Конкретно в текущий день внешний фон относительно слабый. На графике индекса Мосбиржи сейчас все еще есть признаки технической перегретости, однако картина некритичная. Пространство для постепенного подъема еще есть. Следующим ключевым ориентиром наверху выступает круглый рубеж в 3000 пунктов, ближайшая трендовая поддержка - на уровне 2820 пунктов", - пишет аналитик.

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