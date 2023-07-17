Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 5-10 б.п. на текущей неделе - ПСБ

Вероятно продолжение плавного снижения цен рублевых гособлигаций до заседания Банка России в пятницу, 21 июля 2023 года, кривая доходности ОФЗ в течение недели может сместиться вверх еще на 5-10 б.п., считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Полагаем, что в ближайшее время пересмотр вверх ожиданий по ставке ЦБР продолжит оказывать давление на цены ОФЗ. По нашим оценкам, возможное повышение ключевой ставки на 100-150 б.п. во втором полугодии 2023 года еще не полностью учтено в котировках гособлигаций. При повышении ставки ЦБР до 9% доходность ОФЗ срочностью 1-3 года может вырасти еще на 50-75 б.п., длинных бумаг срочностью 7-15 лет - на 25-50 б.п. В течение текущей недели кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 5-10 б.п. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения ЦБР по ставке 21 июля и риторики регулятора", - указывает эксперт в комментарии.

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