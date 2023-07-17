Цена нефти может протестировать поддержки на уровнях $77-78/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent технически могут протестировать поддержки на уровнях $77-78 за баррель в ближайшее время, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Нефтяные фьючерсы скорректировались на торгах в пятницу. Причиной могла стать фиксация прибыли спекулянтами после двухнедельного ралли. Перед выходными сокращение длинных позиций выглядело целесообразным на фоне накопленной перекупленности. В целом по итогам минувшей недели настроения на нефтяном рынке заметно улучшились. Прогнозы наиболее авторитетных аналитических домов по-прежнему предполагают дефицит поставок во 2П23, в то время как инфляция в США замедляется и дает повод ФРС не торопиться с повышением ставок, - пишет аналитик в обзоре. - Среди форс-мажорных событий следует отметить приостановку добычи на крупнейших ливийских месторождениях Эль-Филь и Эль-Шарара. 13 июля протестующие заблокировали добычу около 350 тыс. баррелей/сутки. В воскресенье, 16 июля, министерство нефти и газа Ливии сообщило, что работа на месторождениях восстановлена. Фьючерсы на нефть марки Brent развернулись после достижения $81,7 за баррель и опустились ниже $80. Технически инструмент должен протестировать пробитую ранее зону $77-78 за баррель в качестве поддержки. Если котировки не уйдут ниже, то можно будет ожидать возобновления растущей волны со среднесрочным потенциалом в районе $87".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.