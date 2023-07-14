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14 июля 2023 года 18:23

"БКС МИ" повысил целевую цену акций Delta Air Lines до $59

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Delta Air Lines с $40 до $59 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущих уровней, и сохранил рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре.

"Мы полагаем, что спрос на туристические поездки в 2023 году останется высоким, а объем коммерческих перелетов превысит уровни 2019 года, - пишут эксперты. - Восстановлению пассажиропотока на международных направлениях, на наш взгляд, будет способствовать отмена большинства ограничений в странах Западной Европы. За счет улучшения прогноза акции DAL привлекательно оценены на уровне 8х EPS 2023e. Наша скорректированная целевая цена ($59) предполагает потенциальную совокупную доходность 15%. Мы повышаем прогноз прибыли на акцию на 2023 год до $6,2 с $5,54, а на 2024 год - до $7 с $6,6".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-DELTA/AIR-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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