"БКС МИ" повысил целевую цену акций Delta Air Lines до $59

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Delta Air Lines с $40 до $59 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущих уровней, и сохранил рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре.

"Мы полагаем, что спрос на туристические поездки в 2023 году останется высоким, а объем коммерческих перелетов превысит уровни 2019 года, - пишут эксперты. - Восстановлению пассажиропотока на международных направлениях, на наш взгляд, будет способствовать отмена большинства ограничений в странах Западной Европы. За счет улучшения прогноза акции DAL привлекательно оценены на уровне 8х EPS 2023e. Наша скорректированная целевая цена ($59) предполагает потенциальную совокупную доходность 15%. Мы повышаем прогноз прибыли на акцию на 2023 год до $6,2 с $5,54, а на 2024 год - до $7 с $6,6".

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