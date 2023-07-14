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14 июля 2023 года 17:28
Наиболее вероятно повышение ставки ЦБР на 50 б.п. в июле - "Локо-Инвест"
Наиболее вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания в июле текущего года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Интрига вокруг ближайшего заседания Банка России (21 июля) сохраняется, поэтому последние комментарии ЦБ по инфляции крайне важны. Что же мы там видим? Оценка сезонно-скорректированной инфляции (SA) за июнь в 0,52% против наших 0,51%, по компонентам - это 0,39%, 0,50% и 0,74% для продовольственных, непродовольственных товаров и услуг против 0,44%, 0,48% и 0,65% у нас. Ожидаемая констатация факта дальнейшего ускорения инфляции - на прошлом заседании регулятор говорил об усилении инфляционных рисков, теперь формально есть подтверждение. Но справедливо отмечается, что все ускорение июня - это история отдельных волатильных компонент (бензин, отдых/туризм), и без их учета медианный рост цен (SA), как и рост цен без 20% наиболее волатильных компонент, был 0,33% против 0,33%/0,25% в мае. То есть здесь ценовой импульс на целевых 4%, и изменения минимальны, - пишет эксперт в обзоре. - Мы скорее трактуем все это как аргумент в пользу прогноза повышения ставки на 50 б.п. (нежели 75-100 б.п.) вкупе с сохранением "ястребиного" сигнала на сентябрь в привязке к макроданным и бюджетным параметрам на 2024-26 гг." "Еще два важных, с нашей точки зрения, размышления. Первое - рост доли кредитов юрлицам в рублях по плавающей ставке к маю до 44% против чуть выше 20% до 2019 года. То есть более быстрая/ощутимая трансмиссия от повышения ставки, чем раньше. Второе - снижение доли депозитов до востребования/менее 30 дней у населения до 6,8% в мае и 6,5% в среднем за год, то есть до уровней 2017-18 гг. ЦБ часто упоминал повышенную долю коротких депозитов как проинфляционный риск (эти деньги проще быстро потратить), но сейчас он, полагаем, снизил актуальность. Несмотря на относительно невысокие ставки, депозиты растут, а доля вкладом от одного года на максимуме с начала 2022 года. И +50 б.п. с жестким сигналом на депозитные ставки повлияет", - указывает Полевой в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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