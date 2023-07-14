Freedom Finance Global сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $146 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева.

"Конкуренция в ритейле с каждым годом лишь обостряется, но, на наш взгляд, Amazon сохраняет уверенное лидерство в сегменте электронной коммерции и быстро адаптируется к рыночным условиям", - пишет эксперт.

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