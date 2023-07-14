"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Аэрофлота

"Тинькофф Инвестиции" в настоящее время сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", при этом бумага может подойти инвесторам, желающим сделать ставку на восстановление российского фондового рынка в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре аналитиков.

"Аэрофлот" опубликовал отчет за июнь и первое полугодие 2023 года. Несмотря на закрытие некоторых внутренних аэропортов, эмитенту удается сохранять рост пассажиропотока на внутренних линиях. Особенно заслуживает внимания работа над восстановлением международных перевозок. Процент занятости кресел по-прежнему остается на высоком уровне, - отмечает эксперт Маргарита Яковлева. - Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции компании из-за отсутствия публикации финансовых результатов и высокой вероятности, что по итогу 2022 года "Аэрофлот" остался убыточным. Однако к бумаге могут присмотреться агрессивные инвесторы, которые хотят сделать ставку на восстановление российского фондового рынка в долгосрочной перспективе, поскольку большая часть рисков и негатива уже в котировках".

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