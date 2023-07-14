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14 июля 2023 года 16:28
Рынок акций РФ может сохранить сдержанный импульс к росту на следующей неделе - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок на следующей неделе может сохранить сдержанный импульс к росту и стремиться к закреплению выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи при нейтральном экономическом и геополитическом фоне, прогнозирует аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Покупки могут обеспечиваться ожиданиями объявления промежуточных дивидендов за 2023 год, которые на текущей неделе уже вызвали ралли акций банка "Санкт-Петербург". Кроме того, если исходить из истории выплат за первое полугодие 2022 года, дивиденды также заплатили "ТМК", "Газпром", "НОВАТЭК", "ФосАгро", "Татнефть", "Белуга", "РУСАЛ" и "Самолет". Помимо этого, мы не исключаем выплаты промежуточных дивидендов "АЛРОСА", "Северсталью" и "Норникелем". В указанных бумагах возможно усиление волатильности. Дивидендные реестры по итогам 2022 года в ближайшие дни тем временем закроют АФК "Система", "Сургутнефтегаз", "Транснефть", - указывает эксперт в комментарии. - В календаре отчетностей "ТГК-14" должна представить финансовые результаты за 2К23 по РСБУ, а X5 Retail Group и "ТГК-1" - операционные результаты за 2К. Состоится судебное заседание по иску "Газпромбанка" к "Мечелу". Кожухова также отмечает, что будет опубликована динамика производственных цен России за июнь. "Динамика индекса РТС во многом продолжит определяться курсом рубля. При закреплении выше важного краткосрочного сопротивления на уровне 1015 пунктов индикатор может направиться к максимумам со второй половины июня, в район 1060 пунктов: вероятно, такой сценарий реализуется лишь в случае укрепления рубля против доллара", - полагает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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