Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций JD.com

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций JD.com Inc., сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент запустил собственную модель для обучения чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Технология должна помочь крупным IT-компаниям внедрять ИИ в различные сферы деятельности, но мы полагаем, что рынок уже учитывает в оценке данных бумаг перспективы указанного направления", - отмечают эксперты.

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