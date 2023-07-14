"Велес Капитал" понизил прогнозную цену GDR Fix Price до 437 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость депозитарных расписок (GDR) Fix Price до 437 рублей за штуку на фоне корректировки прогнозов и роста WACC, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать2 для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"На фоне эффекта высокой базы сравнения и все еще слабого спроса на непродовольственные товары результаты Fix Price в текущем году могут находиться под давлением. Мы ожидаем, что ситуация улучшится во второй половине года и компания продемонстрирует некоторое восстановление темпов роста и рентабельности. Наш общий взгляд на Fix Price не изменился. Ритейлер имеет высокий потенциал масштабирования бизнеса и по-прежнему остается практически единственным игроком в своем сегменте. Ожидаем сохранения темпов открытий в ближайшие годы, выравнивания динамики сопоставимых продаж и постепенного улучшения рентабельности на уровне EBITDA. Ситуация с дивидендами остается непростой, но, вероятно, компания будет искать пути распределения прибыли. Новой информации о смене юрисдикции или листинге на дополнительной площадке нет, так что торговля бумагами группы все еще сопряжена с прежними ограничениями и рисками", - пишет аналитик Артем Михайлин.

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