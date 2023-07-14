"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CSX с целью $34,7

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CSX Corporation с целью $34,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 2,9%, стоп-приказ: $33,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Показатели компании росли в течение длительного времени, подчеркивают в "Финаме". Новые прогнозы прибыли на акцию на 2023-2025 финансовые годы выросли на $0,05 до $1,90-2,30. Доходность компании в I квартале 2023 года превысила прогноз (6,1%) и выросла на 11,4% в годовом выражении. Мировые аналитики считают, что благоприятная динамика в IV квартале может способствовать недавним тенденциям в улучшении маржи и потенциально гарантировать рост стоимости ценных бумаг.

"С технической точки зрения цена движется в локальном восходящем тренде. Произошел пробой уровня сопротивления и откат к нему в качестве уровня поддержки. Свечи от 7 и 10 июля образовали формацию "Внутренний бар", которая была пробита ценой вверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $33,2 риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,88", - отмечают эксперты инвесткомпании.

CSX Corporation - американская холдинговая компания, специализирующаяся на железнодорожных перевозках и недвижимости.

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