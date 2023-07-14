"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, убрав бумаги TCS Group и "МТС" и добавив акции "ЛУКОЙЛа" и "АЛРОСА", сообщается в материале.

Текущий состав топ-10 акций России: "ММК", TCS Group, "Яндекс", "Мечел", "ЛУКОЙЛ" , "АЛРОСА", "Роснефть", Сбербанк, "префы" "Сургутнефтегаза" и Ozon.

С момента последнего обновления подборка "Горячая Десятка" России выросла на 9,5% против роста индекса на 6,9%, констатируют эксперты.

Они добавили акции "ЛУКОЙЛа" в ожидании возврата к публикации отчетности. Рост пары USD/RUB и продолжающееся снижение дисконта нефти марки Urals к Brent, по мнению аналитиков, создает потенциал для повышения прогнозов за 2023 год. Основной риск - повышение налогов на нефтегазовый сектор.

"Добавляем акции "АЛРОСА" - ожидаем сильные финансовые результаты в отчете за 1П2023 во второй половине августа, что может стать позитивным сюрпризом для рынка, - пишут стратеги. - Дополнительным триггером может послужить возобновление дивидендных выплат, о котором недавно заявил глава Якутии. По нашим оценкам, дивидендная доходность в текущем году может составить 4-5%. В то же время компания торгуется по привлекательной оценке 3,0 EV/EBITDA NTM, с наибольшим в горнодобывающем секторе дисконтом - более 50% к историческим значениям".

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