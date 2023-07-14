ЦБР, вероятно, повысит ставку на 100 б.п. на заседании 21 июля 2023г - SberCIB

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 100 б.п. по итогам заседания 21 июля 2023 года, считает старший стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"По нашим оценкам, комментарии ЦБ РФ уже на июньском заседании указывали на то, что регулятор будет выбирать между повышением ставки на 50 б.п. и 100 б.п. С тех пор инфляционные риски повысились из-за ослабления рубля на 10%, ускорения помесячной инфляции и усиления ожиданий рынков относительно роста ставок в США в текущем году. Поэтому повышение ставки на 100 б.п. в июле наиболее вероятно - с помощью такого шага ЦБ повысит привлекательность рублевых депозитов. Это, в свою очередь, поддержит валютный курс и усилит сберегательные настроения населения", - пишет эксперт - Инфляция по итогам 2023 года вряд ли превысит прогноз Центробанка (4,5-6,5%) даже при сохранении ставки на текущем уровне, однако ужесточение денежно-кредитной политики необходимо, чтобы исключить риски выхода инфляции за целевые 4% в следующем году. По оценкам самого регулятора, эффект от действий ЦБ полностью проявляется в экономике только за три-шесть кварталов".

Рапохин также отмечает, что повышение ставки на 50-100 б.п. уже заложено в рыночные котировки и не будет потрясением для инвесторов, но доходности ОФЗ могут еще немного подрасти из-за жесткой риторики ЦБ. Скорее всего, июльское повышение не будет последним в 2023 году и регулятор даст сигнал, что повышения ставки могут продолжиться на заседаниях осенью, обращает внимание аналитик.

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