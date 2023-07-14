Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2800-2850п в ближайшие недели - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2800-2850 пунктов в ближайшие недели, драйверов для заметного роста на рынке акций РФ пока нет, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Мы ожидаем смешанную динамику в ближайшие две недели. Поддержку бумагам экспортеров оказывает ослабление рубля. В целом полагаем, что у рынка нет драйверов для заметного роста. В фокусе мало важных событий: за исключением заседания Банка России, новостной фон будет спокойным. Период ускоренного ослабления рубля, вероятно, сменится периодом относительной стабильности. Ориентир для индекса Мосбиржи составляет диапазон 2800-2850 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB - интервал 90-92 руб./$1, - указывает эксперт в обзоре. - Остается актуальной ситуативная торговля бумагами первого-второго эшелона с ориентиром на новости, техническую картину, внешний фон. Лидерами роста среди наиболее ликвидных способны стать отдельные акции банков, металлургов, представителей нефтегазового сектора и ритейла. В аутсайдерах могут оказаться акции IT- и строительных компаний".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.