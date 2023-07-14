Акции ЛУКОЙЛа обладают самым высоким потенциалом роста среди нефтегазовых компаний - SberCIB

Акции "ЛУКОЙЛа" обладают самым высоким потенциалом роста среди нефтегазовых компаний - 37%, что обусловлено их низкой оценкой, отмечается в комментарии SberCIB Investment Research.

"Преимущество "ЛУКОЙЛа" в том, что он почти завершил модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов и они в хорошем состоянии, - пишет аналитик Геннадий Суханов. - Благодаря развитой сети АЗС 12% нефтепродуктов компания реализует в России. Также прошедший год оказался удачным для компании с точки зрения слияний и поглощений (M&A). Если ранее компания делала акцент на зарубежные проекты, то в прошлом году она приобрела долю в совместном с "Газпром нефтью" предприятии "Меретояхнефтегаз", а также АЗС покинувшей Россию Shell".

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