Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "держать" для акций Селигдара

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Селигдара", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Селигдар" провел в четверг "День инвестора - 2023" (производственный план без изменений). Наиболее важная новость - ввиду благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке золота и ослабления рубля эмитент может в 2023 году возобновить выплату дивидендов. Мы прогнозируем дивиденды за текущий год в размере 4,5 руб. на акцию, что предполагает доходность в 8%. Напомним, что компания приняла решение не выплачивать дивиденды за 2022 год из-за относительно высокого коэффициента Чистый долг/EBITDA, но в этом году прибыль должна быть больше, что и дает возможность возобновить выплату. По акциям эмитента подтверждаем рейтинг "держать", рост производства уже отражен, по нашему мнению, в текущих котировках", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.