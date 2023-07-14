Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в "боковике" в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в "боковике" в пятницу, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем в пятницу бокового движения индекса Мосбиржи: с одной стороны, мировые цены на сырьё активно восстанавливаются, что играет в плюс бумагам экспортёров, но с другой стороны российские инвесторы, вероятно, предпочтут повременить с покупками перед выходными", - прогнозируют эксперты.

Они также напоминают, что индекс Мосбиржи в четверг обновил годовые максимумы, но не смог там закрепиться, показав небольшое снижение по итогам дня. Объёмы торгов сократились на 13% д/д, составив 54,6 млрд руб. Большинство бумаг показали негативную динамику.

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