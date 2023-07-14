Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут закрытие реестра "Татнефти" и макростатистика в США:

- Закрытие реестра "Татнефти" для получения дивидендов;

- Индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета за июль;

- Индексы цен на экспорт и импорт в США за июнь.

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