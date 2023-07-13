"БКС МИ" повысил целевую цену акций Lowe''s до $260

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Lowe''s Cos. с $250 до $260

за штуку, что предполагает потенциал роста 12% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать".

"ФРС в этом месяце может повысить ставки, и мы выбираем постепенное повышение целевой цены, - пишут эксперты. - Следующий важный катализатор - отчетность компании за 2К24, она должна выйти 22 августа. Менеджмент по-прежнему очень оптимистично оценивает средне- и долгосрочные перспективы сектора ремонта и обустройства, хотя есть некоторые кратковременные макроэкономические сложности. Несмотря на сложности в краткосрочном периоде, в том числе погоду в финансовом 1К24, CEO компании отметил благоприятную динамику трех факторов, сильно влияющих на спрос в сегменте обустройства и ремонта. Это рост цен на жилье, возраст жилья и располагаемые доходы".

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