"ВТБ Мои Инвестиции" составили список лучших облигаций для покупки во II полугодии

"ВТБ Мои Инвестиции" выбрали наиболее интересные облигации российских компаний и ОФЗ с лучшим соотношением риска и доходности. Эксперты предлагают обратить внимание на бумаги рейтинговой группы А/АА срочностью до 2 лет и доходностью от 10%, сообщается в пресс-релизе.

В качестве основных выпусков для вложений аналитики выделяют следующие бумаги.

До 1 года: Самолет 1P9, iСелктл Р1R, СТМ 1P1, Газпнф 1P6R, Сбер Sb15R, ОФЗ 26223.

1-3 года: ЭталонФин1, iВУШ 1P1, РитйлБФ1P1, ГИДРОМАШ01, ЕАБР3P-006, Автодор3Р3, Аэрофл БО1 R, Сбер Sb44R, ГазпромКP8, ОФЗ 26229.

От 3 лет: ЭталФинП03, ЛСР БО 1Р7, ВТБРКС01, Казахст07, Автодор3Р2, Газпнф3P2R, ОФЗ 26224, ОФЗ 26212.

"Доходности ОФЗ остаются под давлением в ожидании ужесточения политики Банка России, - отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. - Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций за месяц снизился на 1%, кривая доходности ОФЗ на сроке 2-5 лет поднялась вверх на 32-27 б.п. При этом корпоративные кредитные спреды заметно сузились. Отдаём предпочтение облигациям рейтинговой группы А/АА со сроком до 2 лет и доходностью от 10%. В условиях закрытого доступа к международным рынкам, ожидаем увеличения предложения новых выпусков облигаций компаниями первого эшелона. В конкуренции с заимствованиями Минфина это может привести к расширению предлагаемых премий на размещении".

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