Инвесторы могут проявить повышенный интерес к акциям АЛРОСА в ближайшие три месяца - SberCIB

Инвесторы могут проявить повышенный интерес к акциям "АЛРОСА" в ближайшие три месяца, полагает аналитик SberCIB Investment Research Ирина Иртегова.

"Котировки компании "АЛРОСА", которая производит примерно 90% алмазов России и занимает примерно 28% долю в мировой добыче, выросли на 30% с начала года, примерно на уровне индекса Мосбиржи и отраслевого индекса металлов и горнодобывающей отрасли, которые повысились соответственно на 33% и 28%. Мы полагаем, что инвесторы могут проявить повышенный интерес к акциям компании "АЛРОСА" в ближайшие 3 месяца в ожидании возможных дивидендов, что может поспособствовать росту ее котировок", - отмечает эксперт.

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