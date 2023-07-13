Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ во 2П23 неизбежно - ПСБ

Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России во II полугодии 2023 года неизбежно, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Рост цен по итогам июня соответствовал прогнозу и составил 0,37% м/м. Годовой уровень инфляции растет, но остается ниже таргета ЦБ (3,25% г/г, против 2,5% в мае и таргета 4%). Важно, что базовая инфляция (рост цен на товары и услуги с устойчивыми трендами) растет очень быстро второй месяц подряд. Устойчивый рост на таком уровне может привести к закреплению инфляции в 2024 году в районе 5,5-6,5% г/г. Это противоречит заявленной цели Банка России: "устойчивый возврат инфляции к таргету в 4% в 2024 году", - отмечает эксперт.

По его мнению, ужесточение денежно-кредитной политики регулятора во втором полугодии неизбежно. Уже в июле ЦБ с высокой вероятностью перейдет к повышению ключевой ставки (по оценкам аналитика, не менее, чем на +50 б.п.).

Попов ожидает серии повышений ставки и закрепления ее на уровне 9% к концу года.

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