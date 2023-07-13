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13 июля 2023 года 16:46
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет целевой ориентир по акциям НОВАТЭКА на уровне 1500 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет целевой ориентир по акциям "НОВАТЭКА" на уровне 1500 руб. за штуку на фоне ождания сильных финансовых показателей за II кв. 2023 года, сообщается в обзоре инвесткомпании. "НОВАТЭК" опубликовал производственные результаты за II кв. 2023 года, - отмечают аналитики. - По сравнению со II кв. 2022 года добыча углеводородов увеличилась на 2,3 млн бнэ или на 1,5%. По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, во II кв. 2023 года составил 18,31 млрд куб. м, что на 7,7% выше аналогичного показателя за II кв. 2022 года. Результаты оцениваем как сильные. На фоне роста операционных показателей за отчётный период и девальвации рубля, ждём сильные финпоказатели за 2К23. Сохраняем целевой ориентир по акциям - 1500 руб". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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