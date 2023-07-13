"КИТ Финанс Брокер" сохраняет целевой ориентир по акциям "НОВАТЭКА" на уровне 1500 руб. за штуку на фоне ождания сильных финансовых показателей за II кв. 2023 года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"НОВАТЭК" опубликовал производственные результаты за II кв. 2023 года, - отмечают аналитики. - По сравнению со II кв. 2022 года добыча углеводородов увеличилась на 2,3 млн бнэ или на 1,5%. По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, во II кв. 2023 года составил 18,31 млрд куб. м, что на 7,7% выше аналогичного показателя за II кв. 2022 года. Результаты оцениваем как сильные. На фоне роста операционных показателей за отчётный период и девальвации рубля, ждём сильные финпоказатели за 2К23. Сохраняем целевой ориентир по акциям - 1500 руб".

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