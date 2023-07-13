"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 210 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 210 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,1%, стоп-приказ: 170 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что "НЛМК" вывел на полную производственную мощность (64 тысячи тонн) завод в Индии по выпуску премиальной марки трансформаторной стали. До запуска собственного производства компания занимала 25% индийского рынка трансформаторной стали. Ожидается, что после запуска завода эта доля значительно увеличится.

"С технической точки зрения акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 210 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86", - указывают в "Финаме".

НЛМК - лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса.

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