"БКС МИ" повысил целевую цену акций Constellation Brands до $282

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Constellation Brands с $254 до $282 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 12% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

"Без учета доли в Canopy Growth компания ожидает в финансовом 2024 году рост прибыли до $11,7-12 на акцию. Ориентир менеджмента по росту выручки от продаж пива - 6-9%. Поскольку результаты Constellation традиционного превосходят прогнозы, наша оценка прибыли на акцию на финансовые 2024-2025гг - $13 и $14, обе выше рынка. Акции STZ торгуются с мультипликатором 19,0х EPS 2024e, что ниже среднего 19,4х для растущих компаний потребительского нецикличного сектора. На наш взгляд, текущий мультипликатор недооценивает перспективы роста выручки и доли рынка - алкоголь как покупают для дома, так и пьют в ресторанах, которые открываются заново после снятия ковидных ограничений", - пишут аналитики.

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