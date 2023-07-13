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13 июля 2023 года 15:12
Финрезультаты Аэрофлота будут постепенно переходить к росту - ПСБ
Финансовые результаты "Аэрофлота" будут постепенно переходить к росту, вселяя надежду на дивиденды, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Аэрофлот" улучшил прогноз роста пассажиропотока в 2023 году с 7% до 11%, - сообщается в комментарии. - Эта новость дает сигнал о восстановлении отрасли как на фоне выстраивания новых маршрутов (Грузия, Иран, Китай и пр.), так и активных путешествий внутри страны. В 2023 году правительство выделило 25,3 млрд руб. субсидий сектору. Если прогноз "Аэрофлота" сбудется, то субсидии будут снижаться, а при текущем ослаблении рубля финансовые результаты "Аэрофлота" будут постепенно переходить к росту, вселяя надежду на дивиденды. Подчеркнем, что процесс будет носить долгосрочный характер", - пишет аналитик Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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