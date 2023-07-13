Финрезультаты Аэрофлота будут постепенно переходить к росту - ПСБ

Финансовые результаты "Аэрофлота" будут постепенно переходить к росту, вселяя надежду на дивиденды, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Аэрофлот" улучшил прогноз роста пассажиропотока в 2023 году с 7% до 11%, - сообщается в комментарии. - Эта новость дает сигнал о восстановлении отрасли как на фоне выстраивания новых маршрутов (Грузия, Иран, Китай и пр.), так и активных путешествий внутри страны. В 2023 году правительство выделило 25,3 млрд руб. субсидий сектору. Если прогноз "Аэрофлота" сбудется, то субсидии будут снижаться, а при текущем ослаблении рубля финансовые результаты "Аэрофлота" будут постепенно переходить к росту, вселяя надежду на дивиденды. Подчеркнем, что процесс будет носить долгосрочный характер", - пишет аналитик Егор Жильников.

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