Рубль может восстановиться до 85 руб./$1 в августе - SberCIB

Рубль может восстановиться до 85 руб./$1 в августе, но большее укрепление маловероятно из-за оттока капитала, полагает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Рубль с конца конца мая ослаб на 11%, - констатирует эксперт. - В определённый момент снижение даже достигало 15%. Такое ослабление может показаться избыточным, но, по-видимому, рубль стал чувствительнее к изменению торговых и денежных потоков, поскольку уменьшилась ликвидность валютного рынка и сократился профицит торгового баланса. По нашим расчётам, справедливый курс рубля сейчас составляет около 75-80 руб./$1. Эта оценка учитывает динамику экспорта, так как именно поступления от экспорта обеспечивают основной объём предложения валюты. Спрос формируется за счёт оттока капитала и импорта. Экспорт в I иII кварталах 2023 года достиг минимума, но, вероятно, уже начал восстанавливаться благодаря росту цены Urals до $60 за баррель".

Поскольку рубль очень чувствителен к потокам валюты, ему поможет укрепиться рост цен на нефть, отмечает Попов. Позитива может добавить возможный отказ Минфина от покупок валюты по бюджетному правилу в августе. По мнению аналитика, всё это позволит рублю восстановиться до 85 руб./$1, но большее укрепление маловероятно из-за оттока капитала.

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