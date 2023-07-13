"Финам" открыл торговую идею: покупать акции AMD с целью $128,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Advanced Micro Devices (AMD) с целевой ценой $128,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: $108,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что сейчас компанию наравне с NVIDIA можно считать одним из главных бенефициаров тренда масштабирования генеративного искусственного интеллекта. Поглощение Xilinx позволяет ей рассчитывать на увеличение доли на рынке обработки данных в ближайшие годы. Помимо этого, за счет своих гибридных процессоров AMD сохраняет околомонопольное положение в сфере игровых консолей и немногим уступает Intel на рынке центральных процессоров.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $108,9 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - указывают в "Финаме".

Advanced Micro Devices - одна из ведущих мировых корпораций по производству полупроводниковых компонентов. Компания продает свою продукцию напрямую производителям настольных ПК, ноутбуков, серверов, а также через широкую сеть дистрибьюторов по всему миру.

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