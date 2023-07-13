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13 июля 2023 года 14:02
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Совкомфлота
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Совкомфлота", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Елена Сахнова, Андрей Карагодин, Дмитрий Овчинников и Лидия Михайлова. "Совкомфлот" в среду опубликовал информацию о прошедшем 5 июля выкупе собственных акций. По нашей информации, это была техническая операция внутри группы. Суть сделки - передача пакета, выкупленного в рамках программы buyback в 2021 году, для мотивации менеджмента дочерней компании. Новость нейтральна для эмитента. Сохраняем позитивный взгляд на "Совкомфлот": EV/EBITDA 2023 = 1,8x, что в два раза ниже, чем у международных компаний-аналогов, и в три раза ниже уровня IPO", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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