"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Budweiser Brewing

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., сообщается в обзоре аналитиков.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом понижена экспертами на 5,6% до 23, 8 гонконгского доллара (HKD) за штуку (EV/EBITDA 12,9x 2024e).

"Эмитент 27 июля отчитается за 2К23. По нашей оценке, выручка Budweiser в Китае выросла во 2К23 примерно на 15% г/г, рост EBITDA немного опережал этот показатель. Мы ожидаем снижение выручки и EBITDA на рынке Южной Кореи с двузначным темпом г/г. В Китае рост компании обусловлен развитием премиум-сегмента. Потребление восстанавливается, бары возобновили работу, и в этом традиционном канале дистрибуции премиальные и ультрапремиальные марки пива вытесняют дорогостоящие виды алкогольной продукции, импортируемые из-за рубежа. Мы отмечаем сильный тренд к премиумизации в Китае. В Южной Корее сказывается давление конкуренции и эффект высокой базы, что может давить на выручку. В Индии бизнес продолжает стремительно расти. С учетом большего, чем мы ожидали, давления на бизнес в Южной Корее мы понижаем прогнозы EBITDA на этом рынке на 4,6% (до $2,2 млрд) в 2023 году и на 5,6% (до $2,5 млрд) в 2024 году", - указывают аналитики.

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