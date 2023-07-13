Котировки золота могут вырасти до $1985/унц. в ближайшее время - "Финам"

Котировки золота могут вырасти до уровня $1985 за тройскую унцию в ближайшее время на фоне слабости индекса доллара, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Индекс доллара сейчас показывает наибольшее недельное падение в стоимости за текущий год. В четверг индекс DXY торгуется у отметки 100 пунктов - самое низкое значение с апреля 2022 года. На этом фоне котировки драгметалла поднялись до $1966 за тройскую унцию (максимум с 20 июня). Учитывая силу падения индекса доллара, он сохранит слабость в ближайшее время, а значит, котировки золота могут восстановится до ближайшего сопротивления на уровне $1985", - указывает эксперт в комментарии.

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