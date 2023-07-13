"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Распадской на уровне 243 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций "Распадской" на уровне 243 рублей за штуку в связи со слабыми финансовыми результатами эмитента за первое полугодие 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"Распадская" опубликовала финансовые результаты за шесть месяцев 2023 года по РСБУ. Выручка компании сократилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16,9 млрд руб. Чистая прибыль упала на 79,4% - до 5,97 млрд руб. Слабые результаты связаны с отрицательной динамикой цен на уголь, а также ростом себестоимости на фоне высокой инфляции. Кроме того, уменьшились прочие доходы и увеличилась прочие расходы, что и отразилось на падении чистой прибыли. Также более низкая чистая прибыль связана с доходами от участия в других организациях годом ранее в размере 12 млрд руб." - указывают эксперты.

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